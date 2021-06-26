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Türk Yıldızları görsel şölen! Tam o anda ortaya çıktılar

AA |  26 Haziran 2021 Cumartesi - 20:27 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 20:27

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, "Selçuklu Payitahtı Konya Kutlamaları" programında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.


Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları uçuşunu  izlemek isteyen binlerce kişi, şehir merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'na akın  etti.
 
Konya'nın, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 924'üncü yılı  kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen "Selçuklu Sultanları Selamlama" gösteri  uçuşu, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
 
Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişimi,  iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketleri  sergileyerek gökyüzüne ay yıldız figürü çizdi.
 
Öte yandan etkinlik kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı  Kuvvetleri Mehteran Birliği meydanda konser verdi. Alanda etkinliği izleyenler  marşlara eşlik etti, birliğin performansını uzun süre alkışladı.
 
Meydanda kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tanıtım  Çadırı'nda ise "Anadolu'yu Vatan Kılanlar" ve "Sarayın Gizli Bahçesi" sergisinin  açılışı yapıldı. Ziyaretçiler burada sergilenen eserleri inceledi.

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Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları Selçuklu Payitahtı
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