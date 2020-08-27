Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Afyonkarahisar semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan 6 uçak ilk olarak Hıdırlık Mesire Alanı ile Karahisar Kalesi arasına ay yıldız figürü çizdi, ardından da şehrin üzerinde akrobatik hareketler yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Kimi cep telefonlarıyla Türk Yıldızlarının fotoğrafını çekerken kimi de gösteriyi videoya aldı.