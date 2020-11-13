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Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı

13 Kasım 2020 Cuma - 16:14 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 16:14

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler ele alındı.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan  Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel  Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev'in başkanlık ettiği görüşmelerde,  Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana  süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden  edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetleri  değerlendirildi.
 
Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye'nin  tutumu aktarıldı.

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suriye Türk Rus heyet İdlib
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