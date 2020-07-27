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Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikata başlıyor

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:39 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 13:39

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata  her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak.
 
Hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta  sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan,  Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.
 
Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta  yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve  havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.
 

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