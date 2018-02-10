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Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 12:25

Özbekistan'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşına ülkede 30 gün boyunca vizesiz bulunma ve 39 ülke vatandaşlarına ise sadeleştirilmiş vize verme uygulaması yürürlüğe girdi.


Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 3 Şubat'ta  imzalanan "Özbekistan'da seyyahlık potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu  koşulların sağlanmasına" ilişkin kararnameye göre, bugünden itibaren İsrail Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye vatandaşları vize  almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek.
 
Özbekistan'a sefer düzenleyen  uçakların kabin görevlileri de söz konusu vize muafiyetinden istifade edebilecek.
 
 Kararnameyle ayrıca 39 ülke vatandaşı Özbekistan vizesini  sadeleştirilmiş şekilde 2 iş günü içerisinde alabilecek, bu uygulamadan  Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Vatikan, Macaristan Yunanistan, Danimarka, Hindistan, İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda, Kuveyt, Kanada Litvanya, Çin ve ona bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Lihtenştayn, Lüksemburg,  Makedonya, Malta, Monaco, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Birleşik Arap  Emirlikleri, Umman, Portekiz, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Sırbistan Slovakya, Slovenya, ABD, Finlandiya, Hırvatistan, Karadağ, İsveç ve Estonya  vatandaşları yararlanabilecek.
 
Vize kolaylığı sağlanan ülke sayısı da 51
 
Kararnameyle Özbekistan'ı vizesiz ziyaret edebilecek ülke sayısı  16'ye, vize kolaylığı sağlanan ülke sayısı da 51'e yükseldi. Özbekistan, daha  önce Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan,  Moldova, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına vize uygulamazken, Avusturya, Belçika,  İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Çekya, Letonya, Polonya ve  Tayland vatandaşları için kolaylaştırılmış vize uygulaması yürütüyordu.
 
Ülkedeki vize işlemleri yabancı uyruklu vatandaşların başvurduğu  günden itibaren 10 iş günü içerisinde tamamlanabiliyor.
 
  
 

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