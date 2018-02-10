Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti

Özbekistan'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşına ülkede 30 gün boyunca vizesiz bulunma ve 39 ülke vatandaşlarına ise sadeleştirilmiş vize verme uygulaması yürürlüğe girdi.

