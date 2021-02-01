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Türk vatandaşları sadece kimlik ile girebilecek

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 16:04

Türk vatandaşlarının sadece kimlikle yurt dışına çıkarak seyahat edecekleri ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Azerbaycan da Türk vatandaşlarının ülkeye sadece kimlik ile girişine onay verdi. Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını öngören ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.


Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Azerbaycan ile Türkiye  Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" görüşüldü.
 
Azerbaycan ile Türkiye medyalarının eş güdüm halinde hareket etmesi  noktasında etkin faaliyet gösterecek "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasını  öngören mutabakat zaptı, milletvekillerince onaylandı.
 
Milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize  Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti  Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de  müzakere ederek onayladı.
 
Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki  seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek.
 
 Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva,  Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'daki 44 günlük savaşta Azerbaycan  gerçeklerini dünyaya aktif şekilde ileten Türk basın kuruluşlarına teşekkür etti.
 
 Paşayeva, "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat  zaptının merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" ilkesine  uygun çok önemli bir belge olduğunu vurguladı.
 
Ortak hedeflere daha çabuk varmak adına önemli bir anlaşmayı  onayladıklarının altını çizen Paşayeva, uluslararası arenada karşılaşılan  dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru  bilgilendirilmesi gibi konuların önem arz ettiğini söyledi.
 
Her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık  2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.

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