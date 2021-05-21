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Türk 'vampir' tıp literatürüne girdi! Türkiye'de bir vamprizim vakası daha...
Son dakika haberine göre, korku filmlerini aratmayan davranışlar sergileyen 19 yaşındaki gencin anlattıkları doktorların bile kanını dondurdu. Dr. İlknur Kiraz Avcı ile Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu’nun Türk 'vampir' ile ilgili çalışması ise uluslararası tıp çevrelerinde büyük ilgi gördü. İşte akılalmaz olayın perde arkasındaki tüm detaylar...