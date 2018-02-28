Türk turizmi 2018'e yükselişle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'nin ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan turist sayısının, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'in ilk rakamları, son yıllarda yaşanan olumsuzlukların turizme etkilerinin ortadan kalktığını ve yılın turizm açısından umut verici olduğunu gösteriyor.

Bakanlık verilerine göre 2017'in ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan ziyaretçi sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e yükseldi.

Türkiye'ye bu yıl ocak ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında birinci sırada 154 bin 296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti.

İstanbul ilk sırada

Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada. Ocak ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307'yi buldu. İstanbul'u, 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne, 158 bin 684 ziyaretçiyle de Artvin takip etti.

Açıklamada, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgilerin de 2018'de Türkiye'ye gelen turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiği belirtildi.