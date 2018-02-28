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Türk turizmi 2018'e yükselişle başladı

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 12:13 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 12:13

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'nin ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan turist sayısının, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e ulaştığı bildirildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'in ilk rakamları, son  yıllarda yaşanan olumsuzlukların turizme etkilerinin ortadan kalktığını ve yılın  turizm açısından umut verici olduğunu gösteriyor.

Bakanlık verilerine göre 2017'in ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan  ziyaretçi sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin  570'e yükseldi.

Türkiye'ye bu yıl ocak ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler  sıralamasında birinci sırada 154 bin 296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849  kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti.

İstanbul ilk sırada

Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise İstanbul  ilk sırada. Ocak ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307'yi buldu.  İstanbul'u, 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne, 158 bin 684 ziyaretçiyle de Artvin  takip etti.

Açıklamada, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen erken  rezervasyonlara ilişkin bilgilerin de 2018'de Türkiye'ye gelen turist sayısının  beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiği belirtildi.

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