Türk Telekom personel alımı yapacak! Türk Telekom personel alımı başvuru şartları: En az lise mezunu 10 kişi…

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden, Türk Telekom personel alımı ilanı verdi. Türk Telekom tarafından verilen ilanda en az lise mezunu personel alımı yapılacak. İşte Türk Telekom personel kadroları ve şartları
TÜRK TELEKOM EN AZ LİSE MEZUNU 10 KİŞİ ALACAK!
Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanlarda "Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri, Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Satış Temsilcisi / Plasiyer" alımı yapılacğI belirtildi.
TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Alımı
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri Alımı
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektrik Teknikeri Alımı
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Alımı
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektronik Teknolojisi Teknikeri Alımı
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Satış Temsilcisi / Plasiyer Alımı
Kurumsal müşteri portföyü yönetebilen,
Hedef odaklı ve rasyonel,
Müşteri edinme kabiliyetine sahip,
İkna yeteneği güçlü,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya iki yıl tecilli,
Sahada randevulu ve randevusuz çalışarak bireysel ve kurumsal satış aktivitelerini gerçekleştirmek,
Mevcut müşterilerin bağlılığı ve memnuniyetinin artmasına odaklanarak satış sürecini gerçekleştirme
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Adaylar aşağıdaki link üzerinden 'iş yeri ünvanı' yazan yere Türk Telekom yazarak ilanlara ulaşabilir ve online olarak İŞKUR'a kayıt olmak sureti ile başvurularını gerçekleştirebilirler.