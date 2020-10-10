Türk Telekom personel alımı yapacak! Türk Telekom personel alımı başvuru şartları: En az lise mezunu 10 kişi…

Türk Telekom personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanda en az lise mezunu personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki, Türk Telekom personel alımı şartları nelerdir, personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte Türk Telekom personel alımı 2020...

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden, Türk Telekom personel alımı ilanı verdi. Türk Telekom tarafından verilen ilanda en az lise mezunu personel alımı yapılacak. İşte Türk Telekom personel kadroları ve şartları

TÜRK TELEKOM EN AZ LİSE MEZUNU 10 KİŞİ ALACAK!

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilanlarda "Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri, Elektronik Teknolojisi Teknikeri, Satış Temsilcisi / Plasiyer" alımı yapılacğI belirtildi.

TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Alımı

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri Alımı

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

Elektrik Teknikeri Alımı

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri Alımı

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

Elektronik Teknolojisi Teknikeri Alımı

Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

Satış Temsilcisi / Plasiyer Alımı

Kurumsal müşteri portföyü yönetebilen,

Hedef odaklı ve rasyonel,

Müşteri edinme kabiliyetine sahip,

İkna yeteneği güçlü,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya iki yıl tecilli,

Sahada randevulu ve randevusuz çalışarak bireysel ve kurumsal satış aktivitelerini gerçekleştirmek,

Mevcut müşterilerin bağlılığı ve memnuniyetinin artmasına odaklanarak satış sürecini gerçekleştirme

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar aşağıdaki link üzerinden 'iş yeri ünvanı' yazan yere Türk Telekom yazarak ilanlara ulaşabilir ve online olarak İŞKUR'a kayıt olmak sureti ile başvurularını gerçekleştirebilirler.