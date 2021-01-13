Türk Telekom’dan dünyaya teknoloji ihracı

Türk Telekom ve yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda lider şirket Juniper Networks, 5G teknolojilerini içiren iş birliğine imza attı. Türk Telekom Grubu şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia'nın sunduğu patentli RIC teknolojisi, münhasıran Juniper’in ürün portföyüne entegre edilerek tüm dünyada mobil ağlara verimlilik ve esneklik sağlayacak.

Türk Telekom’un dünyaya teknoloji ihracı yolunu açan iş birliği ayrıca, iki şirketin telekomünikasyon alanında dünyanın en önemli gündem maddesi olan 5G ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çözümleri konusunda teknoloji üretimi ve geliştirmelerini içeriyor.

Türk Telekom ve güvenli yapay zekâ tabanlı ağlar konusunda lider olan Juniper Networks, 5G’yi destekleyen teknolojiler üzerine işbirliği yaptı. Anlaşma ile Türk Telekom Grup şirketlerinden, yeni nesil şebeke çözümleri sağlayan Argela’nın ABD ’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü (RIC-RadioIntelligentController) teknolojisi, Juniper tarafından daha da geliştirilerek Juniper'in orkestrasyon portföyüne entegre edilecek.

Bu sayede hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi mümkün kılan güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor. İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO ’su Ümit Önal, "Kapsamlı iş birliğimiz ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık" dedi ve ekledi:

Önal: Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz

"Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor.

"Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia, şimdiden bu işbirliğimizi SDN özellikli genişbant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile.

"Türk Telekom Grubu olarak, Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim de şöyle konuştu:

"Juniper olarak, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor.

"Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik işbirliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası, kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler."

Afet anlarında çözüm sağlıyor

Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren kritik işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor. Artırılmış verimlilik ve esneklik sağlıyor. Bu yeni dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor.

Bu sayede afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün olacak.

Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek

İş birliği, Türk Telekom başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dâhil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak.

Türk Telekom’un, tüm yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek amacıyla 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması hedefleniyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.

Juniper Networks: Silikon vadisi şirketlerinden

Yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda lider şirketlerden Juniper Networks, ağ teknolojisinde dünyanın en zor sorunlarına çözüm sunuyor. Juniper Networks, çoklu bulut çağında; ağ ve güvenlik ile gelen karmaşıklığa, insanların bağlantı kurma, çalışma ve yaşama şeklini değiştirmeye yönelik ürün ve hizmetlerle çözümler getiriyor.

Bu kapsamda; Juniper Networks’ün öne çıkan ürün ve uygulama hizmetleri, bulut servisleri, ağ işletim sistemi, güvenlik, uçtan uca ağ hizmetleri, kimlik ve politika kontrolü, SDN, yönetim ve operasyonları, danışmanlık hizmetleri, bakım servisi, yönetim hizmetleri olarak sıralanıyor. Merkezi Sunnyvale, ABD (Silikon Vadi) olan Juniper Networks 1996 yılında kuruldu.

Argela: Türk Telekom bünyesine 2007’de katıldı

Telekomünikasyon sektöründe bugünün ve yarının yüksek teknoloji ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek üzere 2004 yılında kurulan Argela, 2007’de Türk Telekom bünyesine katıldı. Merkezi İstanbul ’da bulunan Argela, Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren iştiraki Netsia ile birlikte gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütüyor.

5G teknolojileri başta olmak üzere, konusunda ABD’de gerçekleştirdiği patent başvuruları ve geliştirdiği fikri mülkiyetlerle hem Türkiye’de hem de dünyada katmadeğer sağlayan Argela, yurt içinde savunma sanayii kuruluşları ile iş birliğiiçinde stratejik projeler geliştiriyor.

Netsia : Yeni nesil şebekeler için çözümler

2008 yılında Argela’nın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Netsia, ABD Sunnyvale’de faaliyet gösteren yeni şebeke çözümlerinde uzmanlaşmış bir Ar-Ge şirketi. Yeni nesil şebekeler için çözümler sunan öncü şirketlerden biri olan Netsia, ekosistemdeki birçok büyük şirketle işbirliği yaparak pazarda önemli bir pozisyon elde etti. Netsia, çoklu-erişim bulut çekirdek şebekesiyle, sabit ve mobil sanal ağları için tedarikçi bağımsız çözümler sunuyor. (Fotoğraflı)