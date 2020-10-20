Türk Telekom 16 şehirde 1600 personel alımı yapacak! Türk Telekom Assis TT personel alımı şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır?

Türk Telekom personel alımı yapacağını duyurdu. TT tarafından yapılan duyuruda 16 farklı şehirde istihdam etmek üzere 1600 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. Türk Telekom grup şirketine bağlı AssisTT’de çağrı merkezlerinde istihdam etmek üzere yapılan personel alımı şartları da belirtildi. Türk Telekom Assis TT personel alımı şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır?

Türk Telekom 16 farklı şehirde istihdam etmek üzere 1600 personel alınacak. Türk Telekom ile AssisTT arasında imzalanan sözleşme gereğinde 16 farklı şehirde 1600 yeni personel alımı yapılacağı ve yıl sonuna kadar toplamda 5 bin personel alımı yapılacağı aktarıldı. Yapılan açıklamada insan odaklı anlayışla müşteri deneyimlerini , müşteri hizmetlerini daha da zenginleştirmek için Türk Telekom 'un çağrı merkezi bünyesinde istihdam personeller arandığı belirtildi.

MART AYINDAN BU YANA 3400 PERSONEL ALINDI

Yapılan açıklamada Mart 2020 'den bu yana 3 bin 400 personel alımı yapıldığı ve 2020 yılın kalan günlerinde 1600 personel alımı daha yapılacağı ifade edildi.

TÜRK TELEKOM PERSNEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERE YAPILACAK?

AssisTT ile Türk Telekom arasında sağlanan anlaşma ile aşağıdaki şehirlere personel alımı yapılacağına yer verildi

Adıyaman,

Amasya,

Ankara,

Aydın,

Burdur,

Çorum,

Diyarbakır,

Erzincan,

Erzurum,

Giresun,

İzmir,

Karaman,

Ordu,

Rize,

Samsun

Van

TÜRK TELEKOM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Telefonda etkili iletişim kurabiliyor ve bundan keyif alıyorsan,

Diksiyonuna ve ifade biçimine güveniyorsan,

İç motivasyonun yüksekse ve hedef odaklıysan,

Zaman yönetiminde hassas olduğunu düşünüyorsan,

Vardiya sistemiyle günün farklı zaman dilimlerinde çalışmaya açıksan,

Lise ve üzeri öğrenimini tamamladıysan,

MS Office programlarını etkin şekilde kullanabiliyorsan,

(Erkek adaylar için) Askerliğini tamamladıysan ya da en az 2 yıltecil ettirdiysen,

ASSİSTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana başvurular aşağıdaki sayfadan alınıyor.

http://kariyer.assistt.com.tr

Toplantıda yapılan açıklamada , Van dışındaki iller için başvuruların İŞKUR aracılığıyla yapılacağına yer verildi.