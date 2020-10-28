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Personel Alımı Haberleri Türk Tarih Kurumu personel alıyor! 62 arkeolojik kazı için 248 kişi alınacak!

Türk Tarih Kurumu personel alıyor! 62 arkeolojik kazı için 248 kişi alınacak!