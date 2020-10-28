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Türk Tarih Kurumu personel alıyor! 62 arkeolojik kazı için 248 kişi alınacak!

28 Ekim 2020 Çarşamba - 17:58 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 17:59

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu'na 2020 yılındaki 62 arkeolojik kazı için 162 arkeolog, 39 müze araştırmacısı ve 47 restoratör olmak üzere toplam 248 kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Türk Tarih Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Arkeolog, müze araştırmacısı, restoratör alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu'na bağlı 62 arkeolojik kazı alanı için 248 personel alıyor. 
 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında istihdam edilecek personel için alım ilanı, bugün Resmi Gazetede yayımlandı. İlana göre, Türk Tarih Kurumu'na 2020 yılındaki 62 arkeolojik kazı için 162 arkeolog, 39 müze araştırmacısı ve 47 restoratör alınacak. 
 
 
TÜRK TARİH KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular 2-6 Kasım'da 'https://basvuru.ayk.gov.tr' adresine çevrim içi olarak yapılacak. Posta yoluyla ya da elden başvuru kabul edilmeyecek.
 
Arkeolog ve müze araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 yılı KPSS (B) grubu (lisans düzeyi) KPSSP3 puan sıralaması yapılarak, restoratör unvanlı pozisyon için sadece mesleki uygulama sınavıyla yerleştirme işlemi yapılacak. Sözleşmeli personelin istihdam edileceği yer ve sayılar ile başvuru koşullarına ilişkin detaylara 'https://www.ayk.gov.tr/s6-haberler/c36-duyurular/sozlesmeli-personel-alim-ilani-2/' adresinden ulaşılabilecek.
 

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