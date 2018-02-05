Türk Tabipler Birliği üyeleri serbest bırakıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi üyeleri Raşit Tükel, Hande Arpat, Selma Güngör ve Funda Obuz, adliyeye sevk edildi.

TTB üyesi şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha önce adliyeye getirilen TTB üyeleri Mehmet Sezai Berber, Taner Gören, Bülent Nazım Yılmaz ve Dursun Yaşar Ulutaş'ın ise savcılık sorgusu tamamlandı.

Soruşturma savcısı, 8 şüphelinin serbest bırakılmasını talep etti. Savcılık, doktorların serbest bırakılmasına karar verdi.

BİLDİRİNİN ARDINDAN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri yayımlayan TTB hakkında soruşturma başlatmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi, bir hafta önce "terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından gözaltına alınmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman , Ayfer Horasan ve Şeyhmus savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada soruşturmaya tepki göstermişti.

Gözaltına alınan doktorların serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu, "Merkez Konseyimizin yaptığı açıklama ortadır, basittir, nettir, tarihseldir. Hekimler her koşulda savaşa karşı olur, barışı savunur" diye konuştu.