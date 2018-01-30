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Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi çok sayıda isim gözaltında

30 Ocak 2018 Salı - 8:56 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 8:56

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi yöneticilerinden çok sayıda ismin gözaltına alındığı öğrenildi.


Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği'nin bildirisine "Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar 'Barışa evet' dediklerini duymadık" sözleriyle tepki göstermişti.

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