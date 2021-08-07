Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı'ndan Kayseri'ye dev yatırım! Süresi 7 yıl...

Kayseri’de sabit yatırım tutarı 722 milyon 501 bin 56 lira olacak lityum - iyon batarya üretim tesisine, proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın sahibi olduğu şirket tarafından inşa edilecek tesiste, yılda 417 bin batarya üretilecek.

Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın yüzde 98 hisse ile sahibi olduğu Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak lityum - iyon batarya tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenirken, yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 7 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Ürün çeşitlendirme yatırımı şeklinde belirlenen projede öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 722 milyon 501 bin 56 lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 481, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak hesaplandı.

Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler ise silindirik batarya için yıllık 414 bin 491 adet ve prizmatik batarya için yıllık 3 bin 432 adet olarak belirlendi.

Vergi ve prim desteği

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak. Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon lira) ve enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si) imkanlarından yararlandırılacak.

Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde bakanlık tarafından tamamlama vizesi verilecek.

Arz güvenliği sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Türkiye’nin kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, arz güvenliğini sağlayabilecek, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşüm sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek 500 milyon TL üzerindeki yatırım projelerine, proje bazlı destek veriyor. 2019 sonuna kadar, bu kapsamda destek kararı yayımlanan 26 proje ile 76 milyar lira yatırım öngörülürken, 28 bin ilave istihdam, 8 milyar liralık ihracat ile 4 milyar liralık ithalatın önüne geçilmesi planlandı. Proje bazlı destek kapsamında, stratejik hedefler çerçevesinde yatırım projeleri toplanabildiği gibi, firmalara projelerini sunmak üzere davette de bulunulabiliyor. (Milliyet)