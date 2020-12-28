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Türk SİHA'ları NATO'nun ayarlarını bozdu: Böyle giderse kaybettik...
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta Türkiye üretimi SİHA'lar etkin şekilde kullanıldı. NATO, SİHA'ların savaştaki rolünü incelemek üzere olağanüstü toplandı. Gizli toplantıyla ilgili konuşan ve Alman Savunma Bakanlığı uzmanı şu ifadeleri kullandı: Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik.