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Türk SİHA'ları dünyaya korku saldı! ABD harekete geçti
Türk SİHA'larının başarısı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının ve ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirmesinin, ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi. İşte detaylar
Türk SİHA'larının başarısı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının ve ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirmesinin, ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi. İşte detaylar