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Türk SİHA'ları dünyaya korku saldı! ABD harekete geçti

Türk SİHA'larının başarısı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının ve ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirmesinin, ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi. İşte detaylar

Türk SİHA'ları dünyaya korku saldı! ABD harekete geçti Türk SİHA'larının başarısı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının ve ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirmesinin, ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi. İşte detaylar
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