Gazetevatan.com » Bilim ve Teknoloji » Türk SİHA’ları ABD basınında gündem oldu! Girdiği savaşların...
Türk SİHA’ları ABD basınında gündem oldu! Girdiği savaşların...
Çok sayıda ülkenin almak için kuyruğa girdiği Bayraktar insansız hava araçları, yine ABD basınında gündem oldu. Dünyaca ünlü medya kuruluşu Forbes, Türkiye'nin pazarı domine ettiğini anlattığı haberinde, Bayraktar'ın bu kadar gözde bir silah olmasının nedenlerini inceledi.
ABD'li basın kuruluşu Forbes'un haberine göre, Bayraktar drone'larının girdiği her savaşın seyrini değiştirmesi, tüm dünyanın Türkiye'ye kilitlenmesine neden oldu. Forbes'un haberinde şu ifadeler kullanıldı: