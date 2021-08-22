Türk savunma sanayisi ürünleri dünyanın dört bir yanında!

Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları tarafından üretilen kara-hava-deniz araçları, komuta kontrol, elektronik harp sistemleri gibi teknolojilerin fuarda sergilendiğini ifade eden Okyay, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalara, uluslararası pazarlara ürünlerini tanıtmaları konusunda önemli bir fırsat sunulduğunu söyledi.

Okyay, firmaların, üretim kabiliyetleriyle ön plana çıkarken aynı zamanda mevcut ve potansiyel projelere ve iş birliklerine ilişkin görüşmeler de yaptıklarını anlatarak, "Savunma ve havacılık, bugüne kadar dünyada üretim alanındaki önemli yeniliklerin kaynağı olmuş kritik bir sektör. Uygulanan politikalarla ve Cumhurbaşkanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleriyle savunma sanayisi büyük bir gelişim gösterdi. Türkiye bugün kendi yüksek teknoloji gerektiren savunma sanayisi ürünlerini üretebilecek yeterliliğe ve kararlılığa sahip. IDEF de bu bakımdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin savunma gücünü, teknoloji kabiliyetini ve üretim yeterliliğini bir kez daha dünyaya gösterdi." diye konuştu.



- Salgına rağmen 9 milyar dolarlık üretim



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının diğer sektörleri olduğu gibi savunma sanayisini de olumsuz etkilediğini belirten Okyay, alınan tedbirlerle sektörün çalışmalarına büyük ölçüde sorun yaşamadan devam ettiğine değindi. Okyay, şunları kaydetti:



"Salgında ihracatta ve Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir daralma yaşandı. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen sektörümüz 2020 yılını yaklaşık 9 milyar dolar üretim, 2,5 milyar dolar civarında ihracat, 1,5 milyar dolar civarında Ar-Ge yatırımları ile kapattı. Bunlarla birlikte sektörümüz nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı sürdürdü. Daralmalara rağmen bir miktar artan sektör istihdamı 78 bini aştı."



- Yerlilik oranı yüzde 70 civarında



Okyay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli firmaların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, sektörün TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamada yerli ve millilik oranının yüzde 70 civarında olduğuna dikkati çekti. Okyay, "Türkiye, savunma sanayisinde gelişmekte olan ülkeler eşiğini geçerek gelişmiş ülke konumuna yükselmiştir. Bugün sektörümüzün ürettiği ürünler, dünyanın dört bir yanında, sahada ve uygulamada başarıyla çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.