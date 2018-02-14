Türk savaş gemileri Kardak kayalıklarından ayrılmadı

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına girmesi ile Kardak kayalıklarında başlayan gerginliğin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemilerinin kayalıklardaki bekleyişi bugün de sürüyor.

