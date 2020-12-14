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Türk Rock müziğinin efsane ismi Erkut Taçkın hayatını kaybetti
Türk Rock müziğinin efsane ismi Erkut Taçkın hayatını kaybetti
14 Aralık 2020 Pazartesi - 16:06
| Son Güncelleme : 14 12 2020 - 16:06
Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
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Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti.
78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.
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