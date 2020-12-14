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Türk Rock müziğinin efsane ismi Erkut Taçkın hayatını kaybetti

14 Aralık 2020 Pazartesi - 16:06 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 16:06

Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın, 78 yaşında yaşamını yitirdi.


Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti.
 
78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.

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