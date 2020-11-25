Gazetevatan.com » Gündem » Türk profesör Uğur Şahin'in korona aşısı böyle saklanıyor! İlk kez görüntülendi...
Türk profesör Uğur Şahin'in korona aşısı böyle saklanıyor! İlk kez görüntülendi...
Türkiye'de gönüllü vatandaş uygulamaları devam eden Çin menşeli Covid-19 aşısı ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Alman BioNTech firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor. Yüzde 90'ının üzerinde etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşı, eksi 72 derecedeki dolapta kilit altına alınırken, Çin aşısı artı 4 derece ısıya sahip dolaplarda bekletiliyor.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, hem Çin menşeli aşı hem de BionTech ve ABD merkezli Phizer ortaklığında geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapasamında gönüllü denemeleri yapılıyor.