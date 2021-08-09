Türk prenses İsviçre'de Marschlins şatosunu satın aldı! İkamet adresi İstanbul...

Türk iş insanı İlhan Tılsım Tanberk ile evli olan Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Lichtenstein, İsviçre’nin en eski saraylarından Marschlins şatosunu satın aldı. Yeni şato sahibinin ikamet adresi, tapu kayıtlarına İstanbul olarak geçti.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, uzun zamandır satılık olan ancak yasal yükümlülükler nedeniyle alıcı bulunamayan 13’üncü yüzyıldan kalma saraya Rudolf von Liechtenstein ile eşi Tılsım Tanberk talip oldu. Graubünden Kanton’undaki yüzlerce hektar arazi üzerine kurulu şatonun satış fiyatı açıklanmazken, İstanbul’da ikamet ettikleri belirtilen çiftin, saray malikanesi ve arazisini yasalar gereği kendilerinin kullanmak zorunda olduğu ifade edildi.

MÜZE PROJESİ BÜTÇEYE TAKILDI

Önceleri Kanton İdaresi tarafından müze yapılmak üzere satın alınmak istenen, ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen kale görünümlü tarihi şatonun, orijinalliğini yitirmeden kalan en korunaklı ortaçağ örneği olduğu belirtiliyor. Önceki sahiplerinin de hep kraliyet ailelerinden olduğu belirtilen tarihi yapının çok sayıda ressam ve edebiyatçıya da ilham kaynağı olduğu ifade ediliyor.

ABD’DE TANIŞMIŞLARDI