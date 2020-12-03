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Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı

DHA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 0:46 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 0:46

İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, saat 22.20 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'na ait otoparka tabanca ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içeride bulunan konteynere 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Otoparkın güvenliği olduğu öğrenilen emekli polis Selahattin Balsak olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İzmir Türk Polis Teşkilatı Saldırı
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