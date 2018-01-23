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Türk pilot Afrin'de inanılmazı başardı!

23 Ocak 2018 Salı - 1:09 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 2:12

Afrin'de, bir tüneldeki PYD hedefini vurmak isteyen Türk pilot, hedefi yukarıdan bomba bırakarak vuramayacağı için, yere 20 metre kadar yaklaşarak hedefi imha etti.


Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında Türk pilot dünya savaş tarihine geçecek bir risk alarak inanılmazı başardı.
 
PYD'li teröristlerin bir tüneldeki inine bomba bırakmak isteyen pilot, yere 20 metre mesafeye kadar alçalarak tüneldeki hedefi vurdu.
 
İÇİ SİLAH DEPOSU HALİNE GETİRİLMİŞ DAĞI VURMA GÖREVİNİ ALDI
 
Afrin'deki teröristler bir dağın altını silah ve mühimmat deposu haline getirmişti.
 
Pilot, Afrin'deki teröristler tarafından, içi silah deposu haline getirilen bir dağı vurma görevini aldı.
 
YUKARIDAN BIRAKACAĞI BOMBA YETERİNCE ETKİLİ OLMAYACAKTI
 
Ancak depo dağın altındaki bir tünelde bulunduğu için yukarıdan bırakılacak bir bomba işe yaramayacaktı.
 
Pilot bu noktada inanılmaz bir risk almayı tercih etti. Aklındaki manevrayı gerçekleştirebilmek için öngörülen süresi de hayli kısıtlıydı.
 
SANİYELERLE YARIŞTI, HEDEFİ LAZERLE İŞARETLEDİ
 
30 saniye içinde karar vermesi gerekiyordu. Ve pilot harekete geçti. Pilot, silah deposunun ağzına lazerle işaret koydu.
 
Ateşlemeyi yatay olarak yapması gerekiyordu. Deponun ağzını tam olarak görebilmek için hızla alçaldı. Öyle ki, istediği mesafeye geldiğinde yerden sadece 20 metre yüksekteydi.
 
Bu büyük riske rağmen her şey yolunda gitti. Yatay olarak ateşlenen füze tam isabetle hedefi vurdu. Öyle ki, tepenin arkasına açılan diğer girişten de dumanlar yükseldi.
 
Kaynak: A Haber

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