Türk Patent ve Marka Kurumu 120 personel alıyor! Türk Patent ve Marka Kurumu personel alımı başvuru şartları!

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere KPSS puan türü, taban puanı ve YDStaban puanı ile Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna 120 personel alıyor. Peki, Türk Patent ve Marka Kurumu personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Türk Patent ve Marka Kurumu personel alımı başvuru şartları...

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 120 personel alıyor. Başvurular 10 Ağustyos'ta sona erecek. Peki, Türk Patent ve Marka Kurumu personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Türk Patent ve Marka Kurumu personel alımı başvuru şartları...

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile 120 personel Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı alıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre personel alımı şu yapılacak bölümler şu şekilde:

Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği , Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Eczacılık, Kimya, Ziraat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği , Endüstri Mühendisliği, Geleneksel Türk Sanatları, İşletme, İktisat, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel

İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil

Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı Öğretmenliği.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda kurumun resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde

doldurularak yapılacak. Sadece Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olacak. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eczacılık, ziraat ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2018 - 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.