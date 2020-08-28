Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı

Türk oyun sektörü yabancı yatırımcı çekmeye devam ederken, sektöre sağlanan teşvikler de artıyor. 2015’ten bu yana çeşitli yatırımlarla büyüyen sektöre toplam yapılan yatırım 2,4 milyar doları buldu.

Türk oyun sektörü, 2015’ten bu yana yurt dışından 2,4 milyar dolar yatırım aldı. We Are Social’ın "Digital in 2020" raporuna göre, dünya genelinde 4,54 milyar yani toplam nüfusun yüzde 59’u kadar internet kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcılar, internette ortalama 6 saat 43 dakika geçiriyor. Bunun 1 saat 10 dakikasını da oyun oynama oluşturuyor.

Oyun pazarı 160 milyar dolara erişti

Oyun pazarı için analizler yayımlayan Newzoo International BV'ye göre, oynaması kolay, yüklenebilir oyunların pazar payı bu yıl dünya genelinde yüzde 9,3 büyüyerek 160 milyar dolara yükseldi. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 2015'te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2016'da 500 milyon dolara, 2017'de 700 milyon dolara, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmış durumda.