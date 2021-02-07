Türk ordusunun yeni gücü! Önüne geleni yerle bir ediyor

MSB tarafından yapılan paylaşımda "Bağlı kuruluşumuz MSB_ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz #MEMATT, Ekim 2020’de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı." denildi.
AZERBAYCAN'A 20 ADET GÖNDERİLDİ
Ar-Ge, dizayn, prototip ve seri üretim, sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan MEMATT, üstün özellikleriyle göz dolduruyor. Azerbaycan'a ihraç edilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın ilk partisi olan 20 adeti Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri nakliye uçaklarıyla Bakü'ye yapılmıştı.
Azerbaycan'ın 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın andından Ermeni ordusunun geride bıraktığı mayınların Türk askerinin desteğiyle temizlenmesine devam ediliyor.
Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz #MEMATT, Ekim 2020’de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı. pic.twitter.com/cenmsNzata— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021