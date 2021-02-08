Türk müteahhitlerden yurt dışında 100 bin Türk işçi hedefi!

Açıklanan proje tutarı 5,2 trilyon dolara ulaşan Ortadoğu ve Afrika pazarları, Türk müteahhitler için büyük potansiyel taşıyor. En büyük pazarların Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya olması beklenirken, en büyük müşterinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu olması öngörülüyor. Türk müteahhitler yurtdışında, Türk işgücü sayısını da üç kat artırarak 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

Yurtdışında bu yıl 20 milyar dolar , orta vadede ise yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi hedefleyen Türk müteahhitler, proje fırsatlarını yakın takibe aldı. Ortadoğu ve Afrika ’da açıklanan toplam 5.2 trilyon dolarlık projeleri takibe alan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), hazırladığı bölge, ülke ve sektör analizleri ve verdiği danışmanlık hizmetleri ile dünyaca tanınan Middle East Economic Digest (MEED) işbirliği ile ‘Körfez, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine Genel Bakış ve Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlıklı video konferans düzenledi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından düzenlenen video konferansta Ortadoğu ve Afrika pazarları değerlendirildi. Toplantıda yaptığı sunumda, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde Katar ’a uygulanan ambargonun da kalkması ile istikrarın tekrar tesis edildiğine işaret eden MEED Araştırma Direktörü Edward James, bölgede yapılması planlanan projelerin Türk müteahhitler için avantaj olacağını ifade etti.

Bölgedeki yeni gelişme ve projeler doğrultusunda sektör için açılımların tartışıldığı toplantıda konuşan Middle East Economic Digest (MEED) Araştırma Direktörü Edward James, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde başarılı olmanın yolunun finansmanı da beraberinde getirmekten geçtiğini ifade ederek, “Türk müteahhitlerin pazardaki itibarı çok iyi. Kaliteli işler yapıyorlar. Bazı ülkeler Türk müteahhitleri çekmek istiyor” dedi.

‘EN BÜYÜK MÜŞTERİ SUUDİ ARABİSTAN KAMU YATIRIM FONU’

Ortadoğu ve Afrika bölgesinde işverenin genel olarak devlet olduğunu, özel sektörün ise arka planda kaldığını kaydeden James, “Açıklanan ve bilinen projeleri dikkate aldığımızda 5.2 trilyon dolarlık bir pazar var. Bunlar uygulanabilir projeler ve yeni projeler de gelecek. En büyük pazar Suudi Arabistan , en büyük müşteri de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu. Bu devam edecek. Suudi Arabistan’ın gelecek 20 yılda büyük projeler açıklaması bekleniyor. İhale süreci devam eden projelere baktığımızda da Suudi Arabistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 120 milyar dolarlık proje var” dedi.

‘TÜRK MÜTEAHHİTLERİ ÇEKMEK İSTİYORLAR’

Bölgede başarılı olmanın yolunun finansmanı da beraberinde getirmekten geçtiğini anlatan James, şöyle devam etti:

“Ortadoğu’ya yönelik çalışmalar yapacaksanız Suudi Arabistan ve Abu Dabi’ye yönelmeniz gerekiyor. Kamu - özel ortaklığı pazarında Türk müteahhitler başarılı olabilir. Bazı pazarlarda yerel ortağı iyi seçmek gerekiyor. Türk müteahhitlerin pazardaki itibarı çok iyi. Kaliteli işler yapıyorlar. Bazı ülkeler Türk müteahhitleri çekmek istiyor. Rekabetin düşük olduğu bazı pazarlar var. Bu pazarlarda büyük Avrupalı firmaları göremiyorsunuz. Orada ilişkileri geliştirip, başarılı olabilirsiniz.”

HEDEF 100 BİN TÜRK İŞÇİ

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de diplomatik sorunlarda iyileşme ve finansman imkanlarında gelişme halinde sektörün Ortadoğu ve Afrika’da öne çıkan 5,2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabileceğini, bu çerçevede yurtdışında 100 bin Türk işgücü istihdamı hedefini de gerçekleştirebileceğini belirtti.

‘DENGELİ VE HASSAS ADIMLARIN ÖNEMİ ARTIYOR’

TMB Bakanı Mithat Yenigün de Körfez ülkelerinde Türkiye’ye yönelik oluşturulan olumsuz algı nedeniyle Türk müteahhitlerin 3 milyar dolarlık iş kaybı yaşadığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Politik ve ekonomik gelişmelerin özellikle yakın coğrafyamızda birbirinden çok etkilendiği izlenmek olup, zor koşullarda atılacak dengeli ve hassas adımların önemi artmaktadır. Diplomatik sorunlarda iyileşme ve finansman imkânlarında gelişme halinde Ortadoğu ve Afrika’da öne çıkan 5,2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabiliriz. Bu pazarlar, bizim yurtdışında istihdam ettiğimiz Türk işgücü sayısını da üç kat artırarak 100 bine çıkarma hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.”