Türk mühendislerinin “sürücüsüz otobüs”ü Avrupa ve ABD'de yollara çıkıyor

Karsan’ın Bursa’da ürettiği sürücüsüz otonom otobüs ABD ve Romanya’ya ihraç edilecek. Karsan 2021 sonuna kadar 18 metreye kadar tüm otobüslerini de elektrikli yapmayı hedefliyor.

Karsan, sürücüsüz otonom otobüs Atak Electric’in teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Amerika ve Avrupa ’nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le işbirliği yapıldı. ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de gidecek

Otonom Atak Electric ilk olarak ABD Romanya ’ya ihraç edilecek. Ayrıca Çumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kullanılmak üzere bir araç da birkaç ay içinde Ankara ’ya gidecek. Gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric’in üzerine inşa edildi. Araç 8,3 m uzunluk, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzile sahip. Karsan CEO ’su Okan Baş “Aracımız planlanmış bir rotada, ister bir kampüste isterse gerçek trafik koşullarındaki toplu taşıma rotalarında sürücülü veya sürücüsüz olarak kullanılabiliyor. Gece veya gündüz olsun, yağmurlu ve karlı hava şartlarında olsun, otonom sürüşte 50 km/s hızlara kadar çıkarak rotalarda çalışabiliyor”dedi. Baş yeni otonom araçlar için K.Avnupa ülkelerideki müşterilerle temas halinde olduklarını belirtti.

12-18 m sınıfında yeni elektrikliler yolda

Bugüne kadar teslim edilen Atak ve Jest Electric’lerin toplamda 1 milyonun üzerinde kilometre yol kat ederek elektrikli araçlar alanında ciddi bir tecrübeyi Karsan’a kazandırdığını vurgulayan Baş şöyle devam etti:

“Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız.2 yıl gibi kısa sürede 30 farklı Avrupa şehrinde elektrikli modellerimiz Jest Electric ve Atak Electric’te 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Etrafımızdaki elektrikli otobüs sağlayıcılarına baktığımızda, 4 ay gibi bir hızda bizim verebiliyor olmamız çok ciddi bir şey. Şu anda biz onu 5 ayda otonom olarak verebiliriz diyoruz.”