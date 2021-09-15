Türk mühendislerden yıllık 700 milyon metreküp suyu kurtaran proje!

Ülkemizin ve dünyanın en önemli doğal kaynak sorunlarından biri olan su sorunu her sene etkisini arttırarak devam ediyor. Yeryüzündeki erişilebilir tatlı su miktarı su varlığının yalnızca yüzde 1’ini oluşturuyor. Türkiye kişi başına düşen bin 519 m3’lük su miktarı ile “Su sıkıntısı çeken” ülkeler arasında yer alıyor. Türk mühendisler, geliştirdikleri modül ile her yıl 700 milyon m3’lük suyu kurtarmayı amaçlıyor.

Ülkemizin en önemli çevresel sorunlarından biri olan tatlı su kaynaklarının bilinçsiz kullanımına ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığa genç mühendisler kayıtsız kalmadı. Çorum Teknokent’te yer alan Gristek, bünyesinde barındırdığı genç mühendis kadrosuyla su sorunu ile ilgili önemli bir adım attı.

YÜZDE 40 SU TASARRUFU SAĞLIYOR!

Evlerin, iş yerlerinin atık suyunu geri kazandırmak ve tuvaletlerde kullanılabilecek hale getiren Gristek, Modül adını verdikleri ilk ürünleriyle devlet dairelerinde ve iş yerlerinde yüzde 40 su tasarrufu yapmayı hedefliyor. Gerçekleştirilen çalışmada genç mühendislerin odak noktasını tuvaletlerdeki sifon kullanımı oluşturdu. Bu çalışma ile bir kişinin yıllık ortalama sifon kullanımı ile harcadığı su miktarı yaklaşık yüzde 50 azaltılabiliyor.

TATLI SU KAYNAKLARINI KORUMAK AMAÇLANIYOR!

Şirketin kurucusu Yunus Burak Özcan, “Gristek Modül’ü üretirken en büyük motivasyon kaynağımız ülkemizin tatlı su kaynaklarını korumak oldu. Bildiğiniz üzere bizler ve gelecek nesiller için en önemli çevresel tehdit maalesef kuraklık. Bu noktada, Gristek Modül tatlı suyun kullanımında tasarruf sağlamak amacıyla üretildi. Evsel atık suyun çeşitli filtre süreçleri sonrasında tuvalet temizliği için kullanılabilir hale gelmesi, suyun geri dönüştürülebilir olduğuna dikkat çeken bir nokta oldu. Bu hususta toplumsal geri dönüşüm bilincine katkıda bulunduysak ne mutlu bize.” dedi.

ÇORUM'DA ÜRETİLİYOR!

Modül’ün teknik detaylarını paylaşan Özcan, “Temelinde evsel atık suyun geri dönüştürülmesi ve bu suyun belirli alanlarda kullanılması için geliştirilen Modül, lavaboların altına yerleştirilen bir tank, pompa motoru ve su iletim sisteminden oluşmakta. Evsel atık suyun filtre edildiği ve tuvalet için kullanıma hazır hale geldiği su tankı, içerisinde fiziksel filtreler, mor ötesi ışık filtresi ve kimyasal çözeltiler bulundurmaktadır. Su tankından filtre edilmiş ve geri dönüştürülmüş su, pompa yardımıyla tuvaletlerin sifon depolarına pompalanmaktadır. Sistem sifon deposu boşaldıkça filtre edilmiş ve su tankında bekleyen suyu otomatik olarak sifona takviye etmektedir.” dedi.

Gristek Modül’ün üretim süreci Çorum’da kurulan fabrikada tamamlanıyor ve kurulumlar doğrudan yerinde sağlanıyor.