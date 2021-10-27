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Türk mühendisi ‘gücü çevirdi’ ambargoyu aştı

27 Ekim 2021 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 17:32

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen faaliyetlerle kritik önemdeki alt sistem ve birimlerin yerlileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.


Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yurt dışından temin edilen askeri  araç ve ekipmanlara yönelik zaman zaman çıkarılan güçlükler, ilerleyen dönemde bu  platformlarda kullanılan alt sistem ve birimlerinin tedarikinde de yaşanıyor.  Türk savunma sanayisi şirketleri, bu tür durumların önüne geçebilmek için milli  olarak geliştirilen platformlar için yerlileştirme çalışmaları yapıyor.
 
Tüm elektronik sistemlerde güç yönetimi büyük önem taşıyor. Hem  enerjinin yönetimi ve hem de enerjinin dönüştürülmesi amacıyla askeri ve  havacılık standartlarına uygun tasarlanan "askeri AC/DC konverterler" (çevirici)  kullanılıyor. Anova Ar-Ge Teknolojileri, yürüttüğü çalışmalarla geçmişte yurt  dışından temin edilen ama son dönemde alınamayan çeviricilerden yerli ürün ailesi  oluşturdu.
 
Anova Ar-Ge Teknolojileri Elektronik Tasarım Müdürü İbrahim Altunsoy,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, AC/DC çeviricilerin dünyada 2 ana üreticisi  bulunduğunu söyledi.
 
Fikri mülkiyet hakları yurt dışında olan ürünler için zaman içinde  teklif verilmediğini ve tedarik sorunları yaşandığını vurgulayan Altunsoy,  ürünler bugün bulunsa bile ilerleyen dönemde bulunup bulunamayacağının da  belirsiz olduğuna işaret etti.
 
Dünyada ilk kez üretildi 
 
Modüler yapıdaki AC/DC çeviricilerle farklı akım ve gerilim seviyeleri  için çözümler üretilebildiğini anlatan Altunsoy, Türk savunma ve havacılık  sanayisinde yaygın olarak kullanılan bu ürünleri bir süredir gündeme alarak  geliştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.
 
Üzerinde yer alacağı platformdaki özel ihtiyacı karşılamak için 2500  vatlık modüler AC/DC çeviricileri dünyada ilk kez ürettiklerini dile getiren  Altunsoy, şu ifadeleri kullandı:
 
"Böylece halihazırdaki üreticilerin üretmediği bir ürünü ihtiyaç  üzerine yerlileştirdik. Daha sonra daha küçük boyutlu 50, 100, 250, 500 vatlık  versiyonları ile yerli bir ürün ailesi için çalışmamızı genişlettik. 500 vatlık  AC/DC çevirici, 10 yıldır bir hava platformunda kullanılıyordu. Bu ürünün  içindeki çevirici artık tedarik edilemiyor. Helikopterin silah sistemini yöneten  bir güç birimi. Bu olmazsa platform ya silahsız uçacaktı ya da yeni bir çözüm  üretilmesi gerekiyordu.
 
Bu ürünü de edindiğimiz tecrübeyle kısa sürede ürettik.  Yakın zamanda platforma takılacak. 2500 vatlık ürünün teslimatları başladı, 500  vatlık versiyonunun teslimatlarına da bu sene başlayacağız. Yerli AC/DC  çeviricilerimizin kalifikasyonu tamamlandı, platform seviyesindeki testleri de  devam ediyor. 2016'da başlayan faaliyetler sonucunda hem mevcut projelerdeki  yerli ürün ihtiyacını karşılıyoruz hem de yerli ürün ailesi oluşturduk." 
 
Elektronik sistemlerin olduğu her yerde güç çeviricilere ihtiyaç  bulunduğunu, silah, radar, navigasyon sistemlerinin, her türlü bilgisayar,  hesaplama, sensör birimlerinin bu güç çeviricilerden beslendiğini belirten  Altunsoy, "DC/DC tarafında da gelecek yılın ilk çeyreğinde ürünlerimiz çıkacak.  AC/DC görece zor bir alan. Üretici sayısı çok sınırlı. Kendi ihtiyacımız olduğu  için bunu önceliklendirdik." dedi. 
 
Teslimat süreleri ve maliyetler azaldı
 
AC/DC çeviriciler yurt dışından alınmak istendiğinde teslimat  sürelerinin 30-40 haftayı bulabildiğine dikkati çeken Altunsoy, yerli ürünlerin  teslimat sürenin 4-6 haftayla sınırlı olduğu söyledi. Kısa süre içinde 30 ürün  teslim edeceklerini bildiren Altunsoy, bu sayede proje takvimlerindeki  aksamaların da önüne geçileceğini kaydetti.
 
Teslimat süreleri yanında yerli ürünlerle önemli maliyet avantajı da  sağlanacağını dile getiren Altunsoy, yerli AC/DC çeviricilerin üçte biri fiyatla  tedarik edilebildiğini belirtti.
 
Altunsoy, AC/DC çeviricilerin hava araçlarının yanında gemi, denizaltı  gibi kısıtlı alan bulunan platformlar ve elektrikli raylı taşıma araçlarında  yaygın olarak kullanıldığını bildirdi.
 
Altunsoy, üreticisi sayısı çok sınırlı olan ürünün ciddi ihracat  potansiyeli de bulunduğunun altını çizdi. 
 
Askeri fanda ihracat zamanı
 
Anova Ar-Ge Teknolojileri yakın zamanda askeri amaçlı olarak en yoğun  kullanılan fanları da yerlileştirerek ürün ailesi oluşturdu.
 
Yerli fanlarla maliyet yarı yarıya düşerken, 14 farklı fanın yer  aldığı ürün ailesi yoğun ilgi görüyor. Fanlara yönelik olarak ülke içinde 2  binden fazla açık sipariş bulunuyor. Fanlar için yurt dışı görüşmelere de  başlandı. Anova, bu yıl ilk fan ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.
 
Yerlileştirilen bir diğer ürün esnek mermi yolu da 15 ülkeye ihraç edildi. 
 
 

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