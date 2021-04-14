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Türk Metal Sendikası'nda ilk kadın şube başkanı Selda Tekman oldu

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 12:15 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 12:15

Türk Metal Sendikasından yapılan açıklamaya göre, erkeklerin yoğun olduğu metal iş kolunda, yeni kurulan Bursa Şube Başkanlığına Yönetim Kurulu kararıyla Tekman getirildi.


Bursa Kadın Kolları Sorumlusu olarak görev yapan Tekman'ın 22 yılını  sendikal mücadeleyle geçirdiği ve bir çocuk annesi olduğu ifade edildi.
 
 "Bir kadının şube başkanı olmasının onuru çok başka"
 
Tekman, yaptığı açıklamada, görevin sadece kendisi için değil, Türk  Metal'de örgütlü 20 binin üzerindeki kadın işçi için büyük bir onur olduğunu  ifade etti.
 
Sendikal mücadele içinde geçirdiği 22 yılda her kademede görev  yaptığını, aldığı tüm görevlerde işçi sınıfını temsil etmenin onurunu ve büyük  sorumluluğunu yaşadığını belirten Tekman, şunları kaydetti:
 
"Ancak ilk kez bir kadının şube başkanı olmasının onuru çok başka.  Bana bu görevi layık gören ülkemizde çağdaş sendikacılığın öncüsü Genel  Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak'a ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum.  Bana verilen bu görevi layıkıyla yapmak için canla başla çalışacağım. Bu  görevimde elde edeceğim başarılar benim değil, metal iş kolunda alın teri döken  tüm kadın emekçiler için olacaktır. Onların sesi ve nefesi olmak için mücadele  edeceğim."

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