Türk lirası ile ilgili flaş açıklama! Ciddi fırsat...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
Bulut'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Dövizde ateşe benzin dökmeye çalıştılar, yerli ve milli medya desteğiyle bunu atlattık. Yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Kurumların devamlılığı esastır, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası açısından dik durması çok önemli. Merkez Bankası olağanüstü toplantı ya da tedbir almayacak.
Merkez Bankası bu dalgalanmada tek bir dolar satıp piyasaya müdahale yapmadı. Halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi ve parasını TL'ye döndürdü. Vatandaş, yastık altında tuttuğu dövizleri satıyor. Yurt dışı yerleşiklerin sattığı hisseleri yerli yatırımcılar aldı.
TL varlıklarında çok ciddi fırsatlar var. Dolarizasyonun beli kırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl bir karar alacağını söylemek bana düşmez, kurum bağımsızdır. Bugün itibarıyla dövizde dalgalanma bitti. Önemli olan sıcak para değil, üretim üssü haleni gelmek önemli. Aşırı değerli yerli para gelişmekte olan ülkeler için bazen dezavantaja dönüşür.