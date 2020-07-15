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Türk Konseyinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:20 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 10:20

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Amreyev, mesajında, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukun üstünlüğü ve  demokrasiye bağlılığının bir kez daha kanıtlandığını vurgulayarak, "15 Temmuz  2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine karşı kazandığı demokrasi zaferinin  ve Türk hükümetinin halkıyla beraber onurlu duruşunun yıl dönümünü idrak  etmekteyiz." ifadesini kullandı.
 
Bu menfur hadise sırasında hayatını feda eden şehitleri minnetle yad  ettiklerini dile getiren Amreyev, benzeri olayların asla tekrarlanmaması  temennisinde bulundu.
 
Amreyev, "Bu vesileyle tüm Türk dünyasının bölgemizdeki refah, barış  ve beraberlik için hukuku ve demokrasiyi güçlendirmeye ve birlikte çalışmaya  devam edeceğini yinelemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk Konseyi Baghdad Amreyev 15 Temmuz
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