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Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 2'nci kez toplandı

DHA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:51 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 16:51

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında 2'nci kez toplandı.


Sağlık Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre; ‘Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında, bugün ikincisi yapılan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na Türkiye dışında Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yetkilileri katıldı.
 
Toplantıda Meşe, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca toplantıda, 23-28 Ağustos 2020’de üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Aşı Çalıştayı' hakkında da değerlendirmeler yapıldı’ denildi.
 

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Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantı
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