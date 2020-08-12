Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 2'nci kez toplandı

Macaristan, Kazakistan, Sağlık Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamaya göre; ‘Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında, bugün ikincisi yapılan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na Türkiye dışında Azerbaycan Kırgızistan ve Özbekistan yetkilileri katıldı.

Toplantıda Meşe, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca toplantıda, 23-28 Ağustos 2020’de üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Aşı Çalıştayı' hakkında da değerlendirmeler yapıldı’ denildi.