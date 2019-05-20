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Türk Kızılay'dan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 15:51

Ramazanda "Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıttı.


Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 150  aileye gıda yardımında bulundu. 
 
Ramazan ayında başlattığı "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında  Türk Kızılay, Irak Kızılayı Erbil Şubesi iş birliğiyle Erbil'de ihtiyaç sahibi  150 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıttı.
 
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, dağıtım sırasında  yaptığı açıklamada, ramazan ayı olsun olmasın Türk Kızılayın yardımlarının devam  ettiğini söyledi.
 
Türk Kızılayın ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadığını  dile getiren Karaçay, "Bugün 150 aileye gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan paket  dağıtıyoruz." dedi.
 
Karaçay ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin din, dil veya etnik köken  gözetmeksizin dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan bir  ülke olduğunu vurguladı.
 
 
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da yardım dağıttı 
 
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da Erbil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda  yardımında bulundu.
 
Hüdayi Vakfı İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar  Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 ramazan yardımları çerçevesinde  bu bölgedeki insanlara gıda yardımında bulunduklarını söyledi.
 
Yardıma muhtaç 150 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten  Eryılmaz, "Orta Doğu, Orta Asya, Türki cumhuriyetler, Kafkasya ve Balkanlar olmak  üzere 40 ülkede gıda yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu.
 

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