Türk Kızılay Başkanı Kınık: Çevredeki insanlar dumanı solumamalı

"DUMAN VARSA SOLUMAYIN"

BÖLGEDE RADYASYON YAYILDIĞI İDDİALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

AFADA, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır.Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" açıklaması yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD , 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.