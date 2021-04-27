Türk kahvesi iştah kesmede büyük rol oynuyor

40 yıllık hatırlı Türk kahvesi, eşsiz lezzetiyle Ramazan’da da büyük keyifle tüketiliyor. Türk Kahvesinin metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırdığına dikkat çeken Diyetisyen Ayşegül Bahar, “İftardan bir saat sonra içtiğiniz Türk Kahvesi, iştahınızı bastırıp gece boyunca sağlıksız atıştırmalıklardan sizi uzak tutar, sindirime yardımcı olur” diyor.

Türk Kahvesi kültürümüzde çok ayrı bir yere sahip. Dost sohbetlerinin, keyifli molaların, misafirliklerin, kız isteme ritüellerinin vazgeçilmezi olan Türk Kahvesi, 40 yıllık hatırlı lezzetimiz…

Aslında Türk Kahvesi hepimizin ortak noktası… Kahve içeriğinde bulunan klorojenik asit gibi birçok faydalı maddeyle karaciğer yağlanmasını azaltıyor, safra taşı oluşumunu engelliyor, iştahı kesiyor. Türk kahvesinin kuşaklardan beri her evde olmasının, keyifle tüketilmesinin, misafirlerimize özenle hazırlanıp ikram edilmesinin arkasında böyle faydalar bulunuyor.

Ramazan ayında iftardan sonra içilen bir fincan Türk Kahvesinin tadına doyum olmuyor. Ramazan ’da Türk Kahvesi için en doğru zamanın iftardan hemen sonra değil bir saat sonra olduğunu söyleyen Diyetisyen Ayşegül Bahar, “İftardan bir saat sonra içilen Türk Kahvesi, iştahınızı bastırıp gece boyunca sağlıksız atıştırmalıklardan sizi uzak tutar. Devam eden sindirim sürecine yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sebebiyle kalori yakımını arttırır, vücudun yağ üretimini ve depolamasını azaltabilir” diyor.

Türk Kahvesi metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırıyor

Türk Kahvesinin sayısız faydasına da dikkat çeken Dyt. Bahar sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türk Kahvesi hazmı kolaylaştırır, sindirim sistemindeki kasların hareketini uyarır ve bağırsakların daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kafein içeriği sayesinde tüm kafeinli içecekler gibi metabolizmayı ve yağ yakımını da hızlandırır. Türk kahvesi sade olarak içildiğinde sıfıra yakın kalorisi ile kilo verme hedefi olanlar için ideal içeceklerden biridir. Düzenli kahve tüketimi yağların parçalanıp yağ asitlerine dönüşmesine yardımcı olur ve böylelikle vücut yağları enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar.”

Dyt. Bahar, Ramazan’da Türk Kahvesinin oruç sonrasındaki faydalarını ise şöyle özetliyor: “Türk kahvesi uyanıklığı ve enerji düzeylerini yükseltir. Kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Ayrıca beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri vardır. Uzun süreli açlığın sebep olduğu konsantrasyon eksikliği ve bilişsel fonksiyonlardaki düşüş Türk kahvesi sayesinde artabilir.”