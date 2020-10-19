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Türk kadın girişimci, başarısının sırrını açıkladı

İHA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 16:28

Müzik ve sinema sektöründeki ünlülere ulaşan Penny Pınar Karabey, başarısının sırrını çok çalışmak şeklinde özetledi.


ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ni bitirdikten sonra ABD'ye yüksek lisans yapmak üzere giden Penny Pınar Karabey, bir süre bilişim sektöründe çalıştıktan sonra yıllardır ilgiyle takip ettiği moda sektörüne girdi. Karabey, Avrupa'da iyi ilişkilere sahip olduğu lüks moda ürünlerini ABD'de tanıtmaya başladı. Karabey, ABD'nin ilgiyle takip ettiği bir moda ikonuna dönüştü. ABD'ye geldiğinde çok zor günler geçirdiğini ve bazen bir günde 3 işte birden çalışmak zorunda kaldığını anlatan Karabey, “Çok yorucu günler geçirdim. Zengin bir aileden gelmiyorum, bazen o kadar yoğun olurdu ki, günleri karıştırırdım. İnsanlar burada çok acımasız ve uzun şartlarda çalışıyor. Türkiye'de insanlar bunu bilmiyorlar. Bu yüzden çok hırslı ve çok güçlü olmak gerekiyor. Benim başarımın sırrı çok çalışmak” dedi.

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