Türk jetleri tek tek vurdu! Kandil, Metina...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cuma günü saat 17.40'ta Irak'ın kuzeyinde barınan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanlarını imha etmek amacıyla 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu başlatıldı. Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen operasyonda, belirlenen terör hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. barınaklar bir bir imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak ’ta terör örgütü PKK ’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Kuzey Irak 'taki Metina, Zap, Avaşin -Basyan ve Kandil 'deki PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

BİR BİR İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cuma günü saat 17.40'ta Irak'ın kuzeyinde barınan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanlarını imha etmek amacıyla 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu başlatıldı. Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen operasyonda, belirlenen terör hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. TSK 'ya ait yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) kullanıldığı operasyonda, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar bir bir imha edildi.

Operasyona katılan birlikler arasında bulunan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky ve Atak tipi helikopterlerin sınıra doğru hareket gittiği görüldü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.

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Milli Savunma Bakanlığı bölgede gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni bir son dakika bilgisi paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde;

2 adet mayın

24 adet EYP

1 adet mağara

4 adet hafif silah

1 adet ağır silah

1 adet roketatar

151 adet hafif silah mühimmatı

85 adet ağır silah mühimmatı

3 adet roketatar mühimmatı

2 adet havan/top mühimmatı ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

BAKAN AKAR KOMUTANLARA HİTAP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır." dedi.