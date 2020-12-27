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Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 13:44 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 14:21

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.


Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

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