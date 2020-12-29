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Türk-İş, aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 12:19 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 12:19

Türk-İş'in araştırmasına göre, aralık ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 590, yoksulluk sınırı 8 bin 436 lira oldu.


Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel  ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını  belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın  aralık ayı sonuçları açıklandı.
 
Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve  yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden  "açlık sınırı" 2 bin 590 lira olarak belirlendi.
 
Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar  için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk  sınırı" ise 8 bin 436 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık  3 bin 146 lira 98 kuruş olarak hesaplandı.
 
Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken  asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,91 artış gösterdi.
 
Yılın tamamı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 19,75'i bulurken,  gıda enflasyonunda 12 aylık artış oranı da yine yüzde 19,75 hesaplandı. Yıllık  ortalama artış oranı ise yüzde 16,16 oldu.
 
Yumurtanın tanesi 1,16 lira oldu
 
Süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği görülmedi.  Kıyma ve kuşbaşı ile tavuk ve sakatat (ciğer, yürek, böbrek) ürünleri fiyatı bu  ay aynı kaldı. Balık fiyatları, geçen aya göre değişmedi. Yumurtanın tanesi  yüksek fiyat artışıyla bu ay 1,16 lira oldu. Bakliyat ürünleri fiyatlarında geçen  ay fiyat artışı görülen yeşil mercimek, nohut ve barbunyada fiyatlar aynı  kalırken, bu ay yine kuru fasulye fiyatı ile kırmızı mercimek fiyatı artış  gösterdi.
 
Sebze-meyve fiyatları bu ay yine en fazla değişiklik gösteren harcama  grubu oldu ve geçen aya göre hepsinde artış gerçekleşti. Yaş sebze-meyve ortalama  kilogram fiyatı bu ay 7,19 lira (geçen ay 6,71 lira) olarak hesaplandı. Geçen aya  göre yaşanan artış büyük ölçüde meyve fiyatlarından kaynaklandı. Kasımda 6,77  lira olarak hesaplanan ortalama meyve fiyatı bu ay 7,60 lirayı buldu. Geçen ay  6,68 lira hesaplanan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,97 lira oldu.
 
 Zeytinyağı fiyatı aynı kaldı, ayçiçeği yağı fiyatı arttı
 
Tam buğday, ekşi mayalı vb. çeşitlemelerle bazı ekmek çeşitlerinde  artış gerçekleşti. Bu ay pirinç ve bulgur fiyatı değişmezken, makarna, un ve  irmik fiyatı arttı. Tereyağ, margarin ile zeytinyağı fiyatı aynı kalırken, fakat  ayçiçeği yağı fiyatı ise yeniden arttı.
 
Hesaplamada dikkate alınan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı bu ay  da değişmedi. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, pekmez, şeker ve tuz fiyatı  ile salça fiyatı da bu ay yine fiyatı aynı kalan ürünler arasında yer aldı.
 
  
 

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