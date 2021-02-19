Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman? İşte hisse satış fiyatı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arz başvurusunu onayladı. Peki, Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman? Türk İlaç ve Serum Sanayi hisse satış fiyatı ne kadar? İşte halka arz hisse fiyatı...

Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman? İşte Türk İlaç ve Serum Sanayi hisse satış fiyatı...

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HİSSE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Türk İlaç ve Serum Sanayi 13,4 milyon TL nominal değerli payı halka arz edilecek, talep gelmesi durumunda 2,0 milyon TL nominal değerli pay ek satışı yapılacak. Satış fiyatı 10,00 TL olarak belirlendi.

Şirket, başvuru sürecini Ocak ayında başlatmış, resmi olarak 20 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunmuştu.