Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Türk İlaç halka arz ne zaman?

Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz için hazırlıklarını tamamladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin halka arzına izin verdi. SPK'nın haftalık bültenine göre, sermayesi 77.05 milyon liraya yükseltilecek şirketin sermayesinin 13.4 milyon liralık bölümü halka arz edilecek. Yatırımcının merakla beklediği Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arzı başladı. Peki, Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi aracı kurumlar üzerinden yapılacak? İşte detaylar...

Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz süreci resmen baladı. 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz süreci yatırımcı tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi aracı kurumlar üzerinden yapılacak? İşte detaylar...

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz süreci Oyak Yatırım liderliğinde 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

SPK'nın bülteninde yapılan açıklamada, talepler fazla gelirse eğer pay satışı da yapılacağı bildirildi. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ise Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin hangi bankadan halka arzolacağı sorusuna ise cevap geldi. Oyak Yatırım, Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzına öncülük edecek.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HİSSE FİYAT ARALIĞI NEDİR?

Bir lira nominal değerli hisse başına satış fiyatı 10 lira olarak belirlenirken, halka arza fazla talep gelmesi halinde 2 milyon lira nominal tutar daha hisse ek satışa konu edilebilecek. Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz Birim Pay Fiyatı hisse başına 10 TL olarak karar verildi.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. HAKKINDA

Şirketin resmi web sitesinde şu bilgiler yer almaktadır;

Bilimsel gelişmeler ışığında öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla güvenlik, çevre ve İyi Üretim Süreci (GMP) gerekliliklerini de gözeterek üretip tıbbın hizmetine sunduğumuz ürünlerimizle insan sağlığının korunmasına, sağlık sorunlarının giderilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak; bu şekilde ülkemiz adına değer yaratmaktır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin hedefleri ise şu şekilde:

"Sektöründe kalite standartlarını belirleyen ve insan sağlığının hizmetine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetleriyle uluslararası pazarlarda tercih edilen bir firma olmaktır."