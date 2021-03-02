Türk İlaç halka arzına yatırımcıdan büyük ilgi! Türk İlaç ne zaman işlem görecek?

Yatırımcının uzun süredir beklediği Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arzı geçen hafta gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz büyüklüğü 234,5 milyon TL olarak gerçekleşti, toplam 128 bin 547 yatırımcıdan talep geldi. Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı talep toplandı.

2021 yılının ilk halka arz işlemlerinden birisi olan ve talep toplama tarihleri 25-26 Şubat'ta gerçekleşen Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arzı yatırımcıdan büyük ilgi gördü. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz büyüklüğü 234,5 milyon TL olarak gerçekleşti, toplam 128 bin 547 yatırımcıdan talep geldi.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” işlemleri tamamlandı. Halka arza aracılık yapan Oyak Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Turk İlaç paylarının mevcut halka arzında fiyat 10,00 TL olarak açıklanmış olup halka arz büyüklüğü 234.500.000 TL olarak gerçekleşti.

Türk İlaç’ın sermayesinin 67.000.000 TL’den 77.050.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10.050.000 TL nominal değerli 10.050.000 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Berat BATTAL’ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet pay olmak üzere toplam 23.450.000 TL nominal değerli 23.450.000 adet pay, halka arz edildi.

Halka arzda, toplam 128.547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplandı. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,4 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 11,4 katı talep geldi.

Toplam halka arzın yüzde 30 oranında 7.035.000 TL nominal değere karşılık gelen Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın yüzde 19,7’sine karşılık gelen 1.385.000 TL nominal bedelli hisse Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatına kaydırılmıştır. Son durumda yeni tahsisat oranları Yurt İçi KurumsalYatırımcılar için yüzde 40,9 oran ile 9.592.500 TL nominal değere karşılık gelirken, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için yüzde 24,1 oran ile 5.650.000 TL nominal değere karşılık geliyor.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI!

25-26 Şubat 2021 tarihinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arzı olan şirket için KAP'a yapılan bildirimde "Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ("Turk İlaç", veya "Şirket") paylarının halka arzı için 25 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" işlemleri tamamlanmıştır." denildi.Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketinin halka arzında 23.450.000 lot arz edildi. Halka arz sabit fiyat ile 10 TL'den gerçekleştirildi.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ TRILC BORSA KODU İLE İŞLEM GÖRECEK!