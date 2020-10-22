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Türk heyeti Rusya'ya gitti! Suriye ve Libya...

22 Ekim 2020 Perşembe - 16:29 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 16:29

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Suriye ve Libya konusunda temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.


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