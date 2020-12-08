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Türk hekim Daily Bulletin'de kapak konusu oldu

08 Aralık 2020 Salı - 17:26 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 17:34

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Türkan İkizceli dünyanın en önemli tıp kongreleri arasında yer alan "RSNA 2020"de "Çocuk hastalardaki Kovid-19 görüntüleme bulguları" başlıklı sunusuyla kongrenin resmi yayın organında kapak konusu oldu.


 
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda SBÜ Hamidiye  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi de olan İkizceli, Kuzey  Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) tarafından düzenlenen kongrede "Çocuk  hastalardaki Kovid-19 görüntüleme bulguları" başlıklı bir sunu yaptı.
 
Sunusuyla kongrenin resmi yayın organı olan günlük "Daily Bulletin"de  kapak konusu olan İkizceli, anlatımında, çocukların Kovid-19 ile hafif derecede  enfekte olduğunu ve genellikle hastaneye yatmadan iyileştiğini ancak yine de  çocukların bu hastalıktan korumak için gerekli tüm önlemlerin alınması  gerektiğine işaret etti.
 
İkizceli, bilimsel literatürdeki Kovid-19 hakkındaki bilgilerin,  klinik uygulamalar gibi sürekli olarak geliştiğine dikkati çekerek, zengin göğüs  röntgeni ve BT görüntülerinin yer aldığı sunusunda, Kovid-19'un çocuklarda hem  hızla ilerleyebildiğini hem de hızla iyileşebildiğini ifade etti.
 
Dr. İkizceli sunusunda, Kovid-19'un çocuklarda yetişkinlere göre daha  hafif olma eğilimindeyken, durumun çok hızlı değişebileceğini vurgulayarak, "Bizi  en çok şaşırtan şey, pulmoner parankimal tutulum şiddetli olsa bile, klinik  olarak hafif vakaları olan hastanede yatan çocukların, şiddetli bakteriyel veya  viral pnömoni seyrine kıyasla çok hızlı iyileşmeleriydi." ifadelerini kullandı.
 
Görüntülemenin tüm pediatrik hastalarda sistematik olarak yapılmaması  ve özellikle BT'nin solunum semptomları olan ciddi vakalarla sınırlandırılması  gerektiği konusunda uyarılarda bulunan İkizceli, klinik-radyolojik uyumsuzluğun  akılda tutulması gerektiğini bildirdi.
 
İkizceli, radyologların, çocuklarda radyasyona maruz kalmayı en aza  indirmek için radyografi görüntülerini çocuk doktoruyla birlikte değerlendirmesi  ve gereksiz BT incelemelerinden kaçınması gerektiğini belirterek, sunusunda yer  alan vakalar, çoğu çocuğun bir ila iki hafta içinde tamamen iyileştiğini takip  görüntülemede göstererek, çocukların çoğunda hızlı bir iyileşme olduğunu  gösterdi.
 
İkizceli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle dünyanın en  büyük tıp kongresinin resmi yayın organı olan Daily Bulletin'de hastanemizde  yapmış olduğumuz çalışmanın haber olması çok gurur vericiydi. Tüm dünyadan kabul  edilmiş yaklaşık 2 bin 500 civarı çalışmanın içinden bizim araştırmamıza yer  verilmesi, geniş kitlelere duyurulmasının en büyük kahramanı başta Başhekimimiz  Doç. Dr. Mesut Sönmez, pediatri kliniği ve ekip arkadaşlarımdır." ifadelerine yer  verdi.

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Türk hekim RSNA RSNA 2020 Daily Bulletin
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