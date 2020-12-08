Türk hekim Daily Bulletin'de kapak konusu oldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda SBÜ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi de olan İkizceli, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) tarafından düzenlenen kongrede "Çocuk hastalardaki Kovid-19 görüntüleme bulguları" başlıklı bir sunu yaptı.

Sunusuyla kongrenin resmi yayın organı olan günlük "Daily Bulletin"de kapak konusu olan İkizceli, anlatımında, çocukların Kovid-19 ile hafif derecede enfekte olduğunu ve genellikle hastaneye yatmadan iyileştiğini ancak yine de çocukların bu hastalıktan korumak için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti.

İkizceli, bilimsel literatürdeki Kovid-19 hakkındaki bilgilerin, klinik uygulamalar gibi sürekli olarak geliştiğine dikkati çekerek, zengin göğüs röntgeni ve BT görüntülerinin yer aldığı sunusunda, Kovid-19'un çocuklarda hem hızla ilerleyebildiğini hem de hızla iyileşebildiğini ifade etti.

Dr. İkizceli sunusunda, Kovid-19'un çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif olma eğilimindeyken, durumun çok hızlı değişebileceğini vurgulayarak, "Bizi en çok şaşırtan şey, pulmoner parankimal tutulum şiddetli olsa bile, klinik olarak hafif vakaları olan hastanede yatan çocukların, şiddetli bakteriyel veya viral pnömoni seyrine kıyasla çok hızlı iyileşmeleriydi." ifadelerini kullandı.

Görüntülemenin tüm pediatrik hastalarda sistematik olarak yapılmaması ve özellikle BT'nin solunum semptomları olan ciddi vakalarla sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan İkizceli, klinik-radyolojik uyumsuzluğun akılda tutulması gerektiğini bildirdi.

İkizceli, radyologların, çocuklarda radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için radyografi görüntülerini çocuk doktoruyla birlikte değerlendirmesi ve gereksiz BT incelemelerinden kaçınması gerektiğini belirterek, sunusunda yer alan vakalar, çoğu çocuğun bir ila iki hafta içinde tamamen iyileştiğini takip görüntülemede göstererek, çocukların çoğunda hızlı bir iyileşme olduğunu gösterdi.