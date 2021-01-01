03 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0790 -0.05
USD 7,4340 -0.01 ALTIN 452,980 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 16:13 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 16:13

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapılarının, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespit edilebildiği kit geliştirdiğini bildirdi.


Kurtulmuş, geliştirdiği kite ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip  koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk kez görüldüğü mart ayında başladığı  çalışmanın, kasımda sonuçlandığını anlattı.
 
Kurtulmuş, testin önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ardından Türkiye  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığını, Sağlık Bakanlığınca da  ruhsatlandırıldığını ifade etti.
 
Etik kurul onayı ile yapılan klinik çalışmalarda testin doğruluk  oranının mevcut testlere göre daha fazla olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu  çalışmanın klinik bir dergide uluslararası düzeyde yayınlandığını da söyledi.
 
Kurtulmuş, testin kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekerek, şunları  kaydetti:
"Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein  yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu  nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların  en hızlı ve en doğru şekilde Kovid-19 açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu  sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü  olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü  kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca  kontrol edilebilmesidir. Test bu konudaki ilk idrar testi ve 15 saniyede sonuç  verebiliyor."
 
Mehmet Serhan Kurtulmuş, testin yapılışına ilişkin de şu bilgileri  verdi:
"Vücutta bulunan virüs yükünü belirleyen bu testi yapmak ise çok  kolay. Test kitinde bulunan idrar kabına bir miktar idrar koyuyorsunuz. Test kiti  içerisinde yer alan ve özel bir reaktan içeren vakumlu tüpü idrar kabının  üzerinde bulunan alana yerleştiriyorsunuz. Tüpe belirtildiği şekilde yeteri kadar  idrar geldikten sonra, 15 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalıyorsunuz. Test  tüpünde oluşan köpük miktarını, tüp üzerinde yer alan renk skalasına göre  değerlendiriyorsunuz. Bu sayede herhangi bir semptomunuz yoksa bile vücudunuzda  virüs yükü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bazı klinik  semptomlarınız varsa da bunun Kovid-19'dan mı yoksa başka bir enfeksiyon  kaynağından mı kaynaklandığını tespit edebiliyorsunuz."
 

ETİKETLER

Kovid-19 koornavirüs kit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.