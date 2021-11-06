06 Kasım 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 17:25 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 17:25

Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yeni tanıtım filmini yayınladı.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği havacılık projeleri ile dünya havacılık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan TUSAŞ'ın yeni tanıtım filminin prodüksiyonunu Böcek yapım gerçekleştirdi.
 
Özgün projelere ait hava-hava videolarının ilk kez sinematik olarak çekildiği tanıtım filmi için özel olarak getirtilen helikopter kullanıldı. Tanıtım filminin müziği ise özel olarak bestelendi.
 
Yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı, hava görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği çekimler Ankara’da gerçekleştirildi.
 
TUSAŞ yeni tanıtım filmini "Geleceğine Güç Kat" söylemi ile kullanarak yeni logo ve kimliğini pekiştirdi.

ETİKETLER

Türk Havacılık uzay tanıtım filmi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.